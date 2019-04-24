2019-04-24T11:18:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области из поликлиники эвакуировали 80 человек

Школьник забыл сумку после консультации у детского врача в райцентре Иваново
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В Брестской области из поликлиники эвакуировали 80 человек.В Брестской области из поликлиники эвакуировали 80 человек.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Бдительные пациенты заметили бесхозную сумку на втором этаже районной поликлиники и позвонили в милицию. Спецслужбы эвакуировали 80 человек - посетителей и медицинский персонал. А после обнаружили, что сумка принадлежит 13-летнему школьнику. Подросток утром 23 апреля был у врача и случайно забыл свои вещи, пишет belta.by.

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