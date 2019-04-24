В Брестской области из поликлиники эвакуировали 80 человек

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Бдительные пациенты заметили бесхозную сумку на втором этаже районной поликлиники и позвонили в милицию. Спецслужбы эвакуировали 80 человек - посетителей и медицинский персонал. А после обнаружили, что сумка принадлежит 13-летнему школьнику. Подросток утром 23 апреля был у врача и случайно забыл свои вещи, пишет belta.by.