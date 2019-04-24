Пропал из виду на 3 - 4 минуты. В Бегомле утонул 4-летний мальчик

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Трагедия произошла около 18 вечера 23 апреля в городском поселке Бегомль Докшицкого района. По предварительной версии, ребенок вместе с сестрой и дедушкой направились на дамбу, разделяющую искусственный водоем. 4-летний малыш там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3 - 4 минуты. Сестра начала искать братика, но увидеть его живым уже не смогла. Бездыханное тело ребенка девочка увидела на поверхности воды, сообщил в своем Телеграм-канале СК РБ.