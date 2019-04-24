В Сенненском районе дикий зверь выбежал на дорогу. Столкнулись фура и микроавтобус

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24 апреля около 22.00 на участке автодороги Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель прямо под колеса большегруза SCANIA выбежал дикий зверь. Чтобы не задавить его, водитель 1968 года рождения успел экстренно затормозить, но не смог удержать управление. Фура выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Citroen Jumper. Водитель 1976 года рождения получил травмы. Оба транспортных средства покорежены в передних частях, сообщает belta.by.