В Столинском районе горят болота: пожар тушат 100 человек, вертолет и самолет

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Охвачено огнем около 200 гектаров земли. Пламя поражает болота, мох, подстилку и ягодник. В ликвидации огня участвуют более 100 человек, задействованы вертолет Ми-8, самолет Ан-2, три гусеничных вездехода с пожарными модулями и источником воды. И это притом что дорог в этих местах нет. Перед спасателями стоит сложная задача: чтобы добраться до огня, нужно пробраться сквозь непроходимые болота и кочки. А за спиной - 20 литров воды в ранцевом опрыскивателе.

Возгорание произошло утром 23 апреля. Специалисты пока не называют причину, но не отрицают человеческий фактор. Пожар мог вспыхнуть от непотушенного окурка, спички или костра. Спасатели говорят, что в нынешнюю жару сухая трава может загореться даже от солнечного луча, пробившегося через осколок стекла.

Ольманские болота находятся на окраинах Столинского района. Дальше - Украина. Эта местность привлекает сборщиков дикоросов как с белорусской, так и с украинской стороны. Операция по ликвидации пожара продолжается, сообщает «Беларусь сегодня».