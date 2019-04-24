На Марсе впервые в истории произошло землетрясение

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Французский сейсмометр на поверхность Марса доставил американский исследовательский зонд InSight. Он находился там на протяжении 5 месяцев, однако лишь 6 апреля аппарат зафиксировал слабое, но отчетливое землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Главная цель миссии InSight - изучить, как устроен Марс изнутри. Пока сила последнего толчка слишком мала для этого. Известно, что в сейсмическом плане Красная планета гораздо спокойнее Земли. Марс не имеет тектонических плит, а землетрясения на нем могут быть вызваны охлаждением и сжатием. Этот процесс может быть настолько мощным, что способен разрушить марсианскую кору.

По словам ученых, в марте и апреле сейсмометр уже обнаруживал сигналы сейсмической активности, но их магнитуда была настолько слабая, что полной уверенности в том, являются ли они землетрясениями, пока нет, пишет belta.by.