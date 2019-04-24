МИД Беларуси пригласил Илона Маска тестировать его роботакси в Минске

Об этом Министерство иностранных дел написало в своем Твиттере

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- Илон Маск, вы официально приглашены тестировать ваши роботакси в Минск, Беларусь, - написал МИД в своем официальном аккаунте, комментируя статью cnbc.com.

В статье говорится, что Илон Маск планирует через год выпустить более миллиона полностью автопилотных машин. О роботакси – полностью автопилотируемых автомобилях – гендиректор Tesla сообщил инвесторам.

Илон Маск объяснил, что на всех выпускаемых сегодня автомобилях Tesla есть встроенное оборудование, необходимое для полноценного самостоятельного вождения.

- Все, что нужно - это улучшить программное обеспечение, - заявил Маск.

Американский изобретатель также заявил, что через два года Тесла будет производить автомобили без рулевого колеса или педалей.