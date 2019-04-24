КП Беларусь
МИД Беларуси пригласил Илона Маска тестировать его роботакси в Минске
Об этом Министерство иностранных дел написало в своем Твиттере
МИД пригласил Илона Маска тестировать роботакси в Беларусь.
Изменить размер текста:
- Илон Маск, вы официально приглашены тестировать ваши роботакси в Минск, Беларусь, - написал МИД в своем официальном аккаунте, комментируя статью cnbc.com.
В статье говорится, что Илон Маск планирует через год выпустить более миллиона полностью автопилотных машин. О роботакси – полностью автопилотируемых автомобилях – гендиректор Tesla сообщил инвесторам.
Илон Маск объяснил, что на всех выпускаемых сегодня автомобилях Tesla есть встроенное оборудование, необходимое для полноценного самостоятельного вождения.
- Все, что нужно - это улучшить программное обеспечение, - заявил Маск.
Американский изобретатель также заявил, что через два года Тесла будет производить автомобили без рулевого колеса или педалей.