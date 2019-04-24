2019-04-24T15:40:04+03:00
Общество
КП Беларусь

До +27 градусов тепла и грозы. Погода в Беларуси на 25 - 27 апреля

В ближайшие дни будет совсем по-летнему
Елена ПРИХОДЬКО
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В ближайшие дни будет совсем по-летнему.В ближайшие дни будет совсем по-летнему.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Белорусы не успели спрятать подальше шерстяные пальто, как уже пора доставать летние вещи. Погода благоволит: температура воздуха превышает норму на 1 - 3°С. По всей стране пестрят одуванчики, распускаются деревья, а на Гомельщине уже замечены майские жуки. Влияние на погоду оказывает антициклон с центром над европейской территорией России.

25 апреля в Беларуси будет ясно, лишь днем в крайних юго-западных районах страны ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по краю юго-западной части Беларуси возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, днем порывистый, а ночью - умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4...+10°С. Местами похолодает до 0...+3°С. В середине дня ожидается +19...+25°С.

26 апреля днем по юго-западу страны погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ночью в крайних юго-западных районах, а днем - по всей юго-западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный. Ночью будет дуть умеренно, днем - порывами. Минимальная температура ночью +6...+11°С. Днем будет совсем по-летнему: +20...+27°С.

Внимание: 25 и 26 апреля на большей части Беларуси сохранится высокий уровень пожарной опасности. Будьте внимательны при обращении с огнем.

27 апреля страна окажется в поле теплых неустойчивых воздушных масс. Ночью местами, а днем преимущественно по всей республике пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер умеренный южный и юго-западный, при грозах - порывистый. Температура воздуха ночью не опустится ниже +7...+14°С. Днем будет +18...+25°С, местами до +27°С.

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