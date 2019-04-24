С 1 мая пенсионерам предоставят скидку на проезд в электричках

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За полцены белорусы, достигшие пенсионного возраста, смогут ездить в электричках в дачный период с 1 мая по 30 сентября. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года "О государственной поддержке пенсионеров".

БЖД обращает внимание, что скидка не распространяется на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса (с номером места), а также в поездах городских линий. Чтобы купить билет со скидкой, необходимо иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения. Его же нужно взять с собой в поездку. Льготные проездные документы можно оформить не только в билетных кассах, но и через терминалы самообслуживания, пишет belta.by.

Напомним, что с 1 мая вырастут также трудовые пенсии - на 6,5%.