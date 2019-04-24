Гродно накрыла песчаная буря: видимость упала до нуля

Изменить размер текста: A A

Жители Гродно стали очевидцами необычного для Беларуси явления - песчаной бури. Плотное облако пыли, высотой с многоэтажный дом, в считаные минуты окутало улицы города. Буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре оказался микрорайон Ольшанка, где видимость упала практически до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.

Пока неизвестно, чем вызвано такое явление. В городе объявлено штормовое предупреждение, передает ctv.by.

Фото: ctv.by