2019-04-24T16:49:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродно накрыла песчаная буря: видимость упала до нуля

Водители передвигаются практически вслепую [фото]
Елена ПРИХОДЬКО
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Гродно накрыла песчаная буря: видимость упала до нуля. Фото: ctv.byГродно накрыла песчаная буря: видимость упала до нуля. Фото: ctv.by
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Жители Гродно стали очевидцами необычного для Беларуси явления - песчаной бури. Плотное облако пыли, высотой с многоэтажный дом, в считаные минуты окутало улицы города. Буря сопровождалась сильными порывами ветра. В эпицентре оказался микрорайон Ольшанка, где видимость упала практически до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.

Пока неизвестно, чем вызвано такое явление. В городе объявлено штормовое предупреждение, передает ctv.by.

Фото: ctv.by

Фото: ctv.by

Фото: ctv.by

Фото: ctv.by

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