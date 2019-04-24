Штраф 10 базовых, лишение прав на 3 месяца. Наказали водителя, который не пропустил «скорую»

Изменить размер текста: A A

Напомним, что 7 апреля в столичном микрорайоне Серебрянка произошел конфликт между водителем «Фольксвагена» и автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель легковушки отказался уступить дорогу «скорой» с включенными проблесковыми маячками. Никто из участников и очевидцев инцидента не сообщил в ГАИ о нарушении. Информация была передана в соответствующее территориальное подразделение. Была проведена проверка, после которой водитель «Фольксвагена» должен был явиться на рассмотрение. Но не явился. По итогу нарушителя лишили права управления на 3 месяца и дали штраф: 10 базовых величин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Согласно ПДД, водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить проезд автомобилю оперативного назначения с включенным маячком синего цвета. За невыполнение этого правила нарушителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением прав на срок до одного года или без лишения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видеофакт. В Минске водитель Volkswagen не пропустил "скорую" с маячками

ГАИ проводит проверку (читать далее)