2019-04-24T17:15:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Штраф 10 базовых, лишение прав на 3 месяца. Наказали водителя, который не пропустил «скорую»

Стали известны итоги резонансной истории, когда водитель «Фольксвагена» 20 минут не пропускал «скорую» на проспекте Рокоссовского
Елена ПРИХОДЬКО
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Конфликт случился в одном из дворов на проспекте Рокоссовского. Фото-иллюстрация.Конфликт случился в одном из дворов на проспекте Рокоссовского. Фото-иллюстрация.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Напомним, что 7 апреля в столичном микрорайоне Серебрянка произошел конфликт между водителем «Фольксвагена» и автомобилем скорой медицинской помощи. Водитель легковушки отказался уступить дорогу «скорой» с включенными проблесковыми маячками. Никто из участников и очевидцев инцидента не сообщил в ГАИ о нарушении. Информация была передана в соответствующее территориальное подразделение. Была проведена проверка, после которой водитель «Фольксвагена» должен был явиться на рассмотрение. Но не явился. По итогу нарушителя лишили права управления на 3 месяца и дали штраф: 10 базовых величин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Согласно ПДД, водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить проезд автомобилю оперативного назначения с включенным маячком синего цвета. За невыполнение этого правила нарушителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин с лишением прав на срок до одного года или без лишения.

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