КП Беларусь
Пункт пропуска Привалка на границе с Литвой закрыт в обе стороны
Вдоль автодороги P42 за агрогородком Гожа Гродненского района горит лес
Вдоль автодороги P42 за агрогородком Гожа Гродненского района горит лес. Фото: МЧС
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На месте работают 100 спасателей, специалисты лесхоза, погранвойска, милиция. Задействованы более десяти единиц пожарной техники. Сотрудники ГАИ временно остановили движение транспорта в направлении границы с Литовской Республикой. Ведется постоянный мониторинг обстановки, сообщает МЧС.
Госпогранкомитет Беларуси также информирует, что с 16 часов закрыт в обе стороны пункт пропуска Привалка.