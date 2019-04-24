2019-04-24T17:30:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пункт пропуска Привалка на границе с Литвой закрыт в обе стороны

Вдоль автодороги P42 за агрогородком Гожа Гродненского района горит лес
Эвика ОТТО
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Вдоль автодороги P42 за агрогородком Гожа Гродненского района горит лес. Фото: МЧСВдоль автодороги P42 за агрогородком Гожа Гродненского района горит лес. Фото: МЧС
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На месте работают 100 спасателей, специалисты лесхоза, погранвойска, милиция. Задействованы более десяти единиц пожарной техники. Сотрудники ГАИ временно остановили движение транспорта в направлении границы с Литовской Республикой. Ведется постоянный мониторинг обстановки, сообщает МЧС.

Госпогранкомитет Беларуси также информирует, что с 16 часов закрыт в обе стороны пункт пропуска Привалка.

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