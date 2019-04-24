В Минске из-за асфальтирования дороги изменится движение троллейбусов

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Перемены в маршруте коснутся троллейбусов №29, 36, 40 и 53. На маршруте №46 увеличат количество составов.

Троллейбусы №36 с остановки ДС «Юго-Запад» ходить не будут. Со стороны ДС «Серебрянка» поедут до вокзала по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской. Обратно - по ул. Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту.

Отменяется движение троллейбусов №40 с остановки ДС «Юго-Запад». От ДС «Карастояновой» они проследуют до пл. Мясникова по ул. Немига, Мясникова в прямом направлении. В обратном - по ул. К. Цеткин, Немига и далее по маршруту.

Троллейбусы №29А с остановки ДС «Лермонтова» ходить не будут. Со стороны ДС «Калиновского» поедут до пл. Мясникова.

Работа троллейбусов №53 с ДС «Малиновка-4» будет организована до ст. метро «Михалово». Со стороны ДС «Зеленый Луг-7» - отменяется.

27 - 28 апреля будут введены временные автобусные маршруты: №936 «ДС «Юго-Запад» - Бобруйская» будет двигаться по ул. Голубева, пр. Газеты «Звязда», ул. Алибегова, пр. Дзержинского (включая заезд на остановку "Белита-Витэкс"), ул. К. Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях.

Автобус №940 «ДС «Юго-Запад» - Городской Вал» поедет по ул. Голубева, пр. Дзержинского (включая заезд на остановочные пункты "Белита-Витэкс"), ул. Немига, Городской Вал в обоих направлениях.

В автобусах маршрутов №74С, 936, 940 на дублируемых и закрываемых участках обладатели многоразовых проездных на троллейбус могут ими воспользоваться, сообщает belta.by.