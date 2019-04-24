2019-04-24T18:23:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Снаряд лежал в 10 метрах от школы»: в Каменецком районе из-за опасной находки эвакуировали 150 человек

Боеприпас времен ВОВ найден на территории сельской школы
Надежда БУТОВИЧ
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Артиллерийский снаряд рабочие нашли в котловане. Фото: УВД Брестского облисполкома.Артиллерийский снаряд рабочие нашли в котловане. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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О ЧП, произошедшем на Брестчине в среду, 23 апреля, информируют в пресс-службе УВД Бреского областного исполкома.

На территории одной из сельских школ Каменецкого района был найден снаряд. Опасную находку рядом с госучреждением образования «Видомлянской средней школой» обнаружили случайно. В этот день бригада строителей продолжала плановые работы по ремонту канализации. Как вдруг в выкопанном котловане недалеко от школьного корпуса был найден предмет похожий на боеприпас.

Опасную находку обнаружили всего в 10 - 12 метрах от корпуса школы. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Опасную находку обнаружили всего в 10 - 12 метрах от корпуса школы. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В УВД уточнили, что находка, обнаруженная всего в 10 – 12 метрах от школьного здания, действительно, является артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны.

С территории СШ эвакуировали 133 школьников, 20 педагогов и других работников, а также 8 строителей. Котлован оцепили, к месту происшествия прибыли специалисты СПГ военной части №5526.

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