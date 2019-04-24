В Беларуси средняя зарплата за март превысила 1000 рублей

А номинальный доход белорусов на 7% превысил заработок марта 2018 года

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Темп роста номинальной начисленной средней зарплаты по республике в марте 2019 года составил 107,3 процента к аналогичному периоду прошлого года, проинформировали belta.by в пресс-службе Национального статистического комитета.

Так средняя зарплата работников за прошедший месяц составила без малого 1057 рублей. Что почти на 80 рублей больше уровня средней зарплаты за февраль 2019 года.

Если рассматривать региональную выборку, то в лидерах традиционно находится Минск. В столице средняя зарплата составила около 1544 рублей. На Минщине этот показатель меньше почти на 500 рублей – 1051,1 рубля.

В остальных регионах цифры средней зарплаты – трехзначные: 930 с небольшим рублей на Гомельщине, почти 893 рубля на Гродненщине, 892 рубля ровно на Брестчине, 867 рублей – средняя зарплата на Витебщине. В «аутсайдерах» оказалась Могилевская область со средним доходом чуть более 846 рублей.

Отмечают в Нацстате и рост реальной заработной платы, которая с начала года (Прим.: в сравнении с первым кварталом 2018 года) выросла на 7,8 процента.

Что касается рейтинга самых доходных профессий в Беларуси, то это по-прежнему работники IT-сферы, служащие на воздушном транспорте, а также сотрудники в сферах финуслуг и страхования.