2019-04-24T19:28:13+03:00
Экономика
КП Беларусь

Китай готов дать на развитие белорусской экономики €100 миллионов

Кредитное соглашение подписали в Пекине
Надежда БУТОВИЧ
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В Пекине подписали кредитное соглашение на 100 миллионов евро для белорусской экономики. Фото: посольство Беларуси в Китае.В Пекине подписали кредитное соглашение на 100 миллионов евро для белорусской экономики. Фото: посольство Беларуси в Китае.
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В среду, 24 апреля, в Пекине было подписано кредитное соглашение на предоставление крупной суммы для развития нацэкономики республики, информируют в пресс-службе посольства Беларуси в Китае.

Согласно документу, китайская сторона предоставляет ОАО «АСБ Беларусбанк» кредит в размере 100 миллионов евро.

– Данное соглашение о кредите подписали в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай в период с 25 по 27 апреля 2019 года, – уточнили в посольстве.

Во время встречи чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и председатель правления Банка развития Китая Чжао Хуан не только подписали договор о предоставлении кредита, но еще обсудили возможные перспективы и векторы, ведущие к взаимовыгодному сотрудничеству.

Уточняется, что полученные средства предназначаются для стимулирования развития белорусской экономики.

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