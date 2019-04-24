2019-04-24T20:01:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко отправляется в Китай на 3 дня с официальным визитом

Президент Беларуси пробудет в КНР с 25 по 27 апреля
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине. Фото: belta.by.Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине. Фото: belta.by.
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В четверг, 25 апреля, начнется трехдневный рабочий визит Александра Лукашенко в Китае, информируют в пресс-службе белорусского лидера.

Президент пробудет в Китайской Народной Республике по субботу, 27 апреля, включительно. Одна из целей делового визита белорусского лидера – участие во Втором Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине. Также в рамках данного делового мероприятия для Лукашенко запланирована череда встреч двустороннего формата.

– Участвуя в саммите, Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны в развитии данной глобальной инициативы, а также углублении взаимосотрудничества на просторах Евразии, акцентируясь на вопросе создания равноправной и прозрачной системы международной торговли, – уточнили в пресс-службе президента Беларуси.

Кроме того, Лукашенко в рамках рабочей поездки встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время переговоров глав двух стран запланировано обсуждение реализации самых значимых совместных проектов, развития межрегионального взаимосотрудничества, а также – перспектива углубленного взаимодействия Беларуси и Китая в торгово-экономических, инвестиционных, гуманитарных и других проектах и отраслях.

Запланированы и переговоры с другими зарубежными лидерами.

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