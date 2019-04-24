В четырех районах Минской области запретили ходить в лес

В 9 из 10 случаев лесные пожары происходят по вине человека. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Наряду со Стародорожским и Воложинским районами введен запрет на посещение лесов еще в двух регионах Минщины, информируют в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Так со среды, 24 апреля, заходить в лесной массив запрещено также на территории Минского и Смолевичского районов.

В Минлесхозе обращают внимание на начало пожароопасного сезона. И напоминают, что в девяти из десяти случаев лес загорается по вине человека. Очень редко причиной лесных пожаров становятся природные явления: удар молнии или самопроизвольное возгорание торфяников.

– Наиболее актуальна задача для государственной лесной охраны – предупреждение и тушение пожаров в лесах. Перед началом опасного «сезона» сотрудники белорусских лесхозов занимаются не только организацией противопожарного обустройства лесного фонда, но своевременно очищают противопожарные разрывы и заслоны, а также минерализованные полосы от захламления, информируют население, – сообщили в пресс-службе.

Анимационный ролик, снятый при финансовой поддержке Глобального экологического фонда в рамках проекта по «Развитию лесного сектора Беларуси», поможет рассказать о важности беречь лес даже ребенку.