2019-04-24T21:33:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Через «ВКонтакте» мошенники выманили больше 200 рублей у детей из Слуцка

Чтобы лишится денег достаточно ответить на сообщение
Надежда БУТОВИЧ
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Подростки лишились денег из-за мошенников. Фото: pixabay.com.Подростки лишились денег из-за мошенников. Фото: pixabay.com.
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В РОВД Слуцка с заявлением обратились родители двух подростков, попавшихся на ухищрения мошенников, информирует ресурс «Кур'ер».

Подростки 12 - 13 лишились довольно крупных для детей сумм, 200 и 60 рублей. Жертвами злоумышленников стали пользователи соцсети «ВКонтакте» уточнили правоохранители.

– Чтобы осуществить преступную задумку мошенники через соцсети находят (или просят) на страничке несовершеннолетних номер мобильного телефона. А дальше – дело техники: на номер отправляется СМС, на которое нужно ответить положительно. Мошенники «предлагают» внутреннюю валюту, голоса, бонусы в играх, стикеры и так далее, – приводят журналисты слова Артема Филиповича, сотрудника подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Слуцкого РОВД.

Когда подросток отвечает на это сообщение, у него со счета снимаются деньги. Но оплаченные «бонусы» ребята так и не получают.

Правоохранители просят родителей обратить внимание на эту проблему, поговорить с детьми о способах обезопасить себя в сети.

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