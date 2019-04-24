В Осиповичах автомойщики угнали и разбили Lexus клиента

Пьяный угонщик не справился с управлением и врезался в столб. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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ДТП случилось в Осиповичах 20 апреля, информируют в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Днем горожанин пригнал свое авто – «Lexus РХ 350» на автомойку. Он попросил сделать химчистку салона и оставил ключи от иномарки, пообещав забрать машину на следующий день.

К вечеру, после трудового дня, 20- и 19-летний работники автомойки решили избавиться от усталости с помощью спиртного. А как только градус стал «подходящим», в них взыграло желание прокатиться на дорогом авто, благо доступ к ключам имелся.

Около 02.00 часов молодые люди уже рассекали на кроссовере по территории гаражного кооператива. В какой-то момент водитель решил «газануть», но не справился с управлением и врезался в фонарь. Разбитую машину угонщики бросили на месте ДТП. Но авто вскоре обнаружил сторож гаражного массива и позвонил 102.

Потребовалось не больше часа, чтобы задержать беглецов. Против них возбуждено уголовное дело, автоугонщикам грозит максимально 6 лет заключения. Для завершения следствия назначен ряд экспертиз.