2019-04-25T09:40:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сгорело 30 га леса: масштабный лесной пожар под Гродно ликвидирован

В тушении пожара были задействованы почти 350 человек и 70 единиц техники
Павел МИЦКЕВИЧ
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Масштабный лесной пожар под Гродно локализован. Фото: МЧСМасштабный лесной пожар под Гродно локализован. Фото: МЧС
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Поздно вечером 24 апреля спасателям удалось локализовать масштабный лесной пожар под Гродно. А уже к полуночи, в 23.57, пожар ликвидировали. В ночное время было организовано патрулирование территории. Всего огнем уничтожено 30 га леса. Пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

- С 14.36 поступали сообщения о горении сухой растительности, редколесья на полигоне Гожский в Гродненском районе. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что происходит интенсивное горение леса по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской Республики, местами наблюдается верховой пожар, направление распространения - в сторону государственной границы, - говорится в суточной сводке Гродненского областного управления МЧС.

В тушении пожара были задействованы почти 350 человек и 70 единиц техники. Кроме этого крупного лесного пожара за сутки в регионе произошли другие возгорания в природных экосистемах. Всего было зарегистрировано 14 случаев загорания сухой растительности на площади 11,21 га и 5 лесных пожаров (Волковысский, Вороновский, Гродненский, Мостовский и Слонимский районы) на площади 36,22 га, добавили в МЧС.

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