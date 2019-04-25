2019-04-25T09:48:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельские предприниматели нелегально продали в РФ санкционку на миллионы долларов

Участники преступной группы переклеивали турецкую и украинскую маркировку на белорусскую - в итоге их наказали заключением на срок от 3 до 6 лет
Павел МИЦКЕВИЧ
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У мошенников были все необходимые печати. Фото: Гомельское УВДУ мошенников были все необходимые печати. Фото: Гомельское УВД
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В Гомеле судили участников двух организованных преступных групп, которые занимались поставками российским фирмам запрещенных к ввозу фруктов из Турции, а также продуктов из Украины.

- Организатор группы, 26-летний гомельчанин, закупал фрукты в Турции и сыр в Украине, заключал договоры с поставщиками и платил за отгружаемые ценности. В его же обязанности входила оплата расходов, связанных с таможенным оформлением, переклейкой маркировочных этикеток с производителей Украины и Турции на производства Беларуси. После чего эта, уже якобы белорусская продукция, перевозилась для сбыта в страну-соседку по подложным товаросопроводительным документам, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома.

44-летний индивидуальный предприниматель предоставлял свои реквизиты, бланки строгой отчетности, печати. Еще четверых человек зарегистрировали как индивидуальных предпринимателей, на которых оформлялись договоры купли-продажи с производителями Турции и Украины. А еще один махинатор, 53-летний индивидуальный предприниматель, занимался таможенным оформлением санкционки и готовил подложные товаросопроводительные документы от имени известных белорусских производителей. У него были печати заводов и даже штамп «Таможенный союз - ветеринарный сертификат».

Организатору группы удалось заключить контракты на поставку продукции на сумму в 15,5 млн долларов, и с июня 2016 по март 2017 года гомельчане продали в России 154 партии фруктов (это мандарины, виноград, гранат) и сыра, нелегально заработав не меньше 4,2 млн долларов. А еще три партии сыра на общую сумму 94 тыс. долларов не попали в Россию - их задержали контролеры.

53-летний предприниматель из первой группы входил в еще одну аналогичную, которую организовал 34-летний гомельчанин. Эта группа специализировалась на поставке сыров из Украины. После растаможки продукции на нее наносили маркировочные этикетки белорусских производителей, готовили подложные товаросопроводительные документы от имени белорусских предприятий, ставили фиктивные отметки о прохождении фитосанитарного контроля. А затем продукция уходила реализаторам в крупные российские товарные сети. В целом эта группа продала в России украинский сыр на сумму в 12 млн долларов и 2 млн евро.

Всех «бизнесменов» смогли задержать, а организатору второй группы удалось скрыться - его объявили в межгосударственный розыск. За незаконную предпринимательскую деятельность каждый наказан лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества и штрафами. Приговор пока не вступил в законную силу.

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