В Гомеле задержали насильника, напавшего на трех женщин

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В Гомеле насильник напал на трех женщин. Ранее судимый 33-летний уроженец Буда-Кошелевского района обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 20-летней гомельчанки.

25 марта обвиняемый возле карьера на проспекте Космонавтов изнасиловал случайную прохожую. В тот же вечер, незадолго до этого преступления, он совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на соседней улице, а ночью 19 марта в центре города избил 33-летнюю женщину.

- Мужчина задержан и заключен под стражу. У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным преступлениям. Поэтому следователи устанавливают эпизоды противоправной деятельности мужчины, - рассказали KP.BY в управлении СК по Гомельской области. Там добавили, что просят всех, пострадавших от противоправных действий обвиняемого, позвонить в Гомельский городской отдел Следственного комитета по номерам: +37529 129-75-89, +375232 69-31-23.