2019-04-25T09:50:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле задержали насильника, напавшего на трех женщин

Следователи устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности мужчины
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле задержали насильника, напавшего на трех женщин. Фото: скриншот видео СКВ Гомеле задержали насильника, напавшего на трех женщин. Фото: скриншот видео СК
Изменить размер текста:

В Гомеле насильник напал на трех женщин. Ранее судимый 33-летний уроженец Буда-Кошелевского района обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 20-летней гомельчанки.

25 марта обвиняемый возле карьера на проспекте Космонавтов изнасиловал случайную прохожую. В тот же вечер, незадолго до этого преступления, он совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на соседней улице, а ночью 19 марта в центре города избил 33-летнюю женщину.

- Мужчина задержан и заключен под стражу. У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным преступлениям. Поэтому следователи устанавливают эпизоды противоправной деятельности мужчины, - рассказали KP.BY в управлении СК по Гомельской области. Там добавили, что просят всех, пострадавших от противоправных действий обвиняемого, позвонить в Гомельский городской отдел Следственного комитета по номерам: +37529 129-75-89, +375232 69-31-23.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Брестчине при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину
Гомельские предприниматели нелегально продали в РФ санкционку на миллионы долларов
Сгорело 30 га леса: масштабный лесной пожар под Гродно ликвидирован
В Осиповичах автомойщики угнали и разбили Lexus клиента
Через ВКонтакте мошенники выманили больше 200 рублей у детей из Слуцка
В четырех районах Минской области запретили ходить в лес
Лукашенко отправляется в Китай на 3 дня с официальным визитом
Китай готов дать на развитие белорусской экономики €100 миллионов
В Беларуси средняя зарплата за март превысила 1000 рублей
«Снаряд лежал в 10 метрах от школы»: в Каменецком районе из-за опасной находки эвакуировали 150 человек
В Минске из-за асфальтирования дороги изменится движение троллейбусов
Пункт пропуска Привалка на границе с Литвой закрыт в обе стороны
Штраф 10 базовых, лишение прав на 3 месяца. Наказали водителя, который не пропустил «скорую»
Гродно накрыла песчаная буря: видимость упала до нуля
С 1 мая пенсионерам предоставят скидку на проезд в электричках
До +27 градусов тепла и грозы. Погода в Беларуси на 25 - 27 апреля
ВТБ Лизинг стал лидером среди лизинговых компаний Беларуси
МИД Беларуси пригласил Илона Маска тестировать его роботакси в Минске
На Марсе впервые в истории произошло землетрясение
В Столинском районе горят болота: пожар тушат 100 человек, вертолет и самолет
В Сенненском районе дикий зверь выбежал на дорогу. Столкнулись фура и микроавтобус
На трассе Боровляны - Логойск горит автомобиль
Пропал из виду на 3 - 4 минуты. В Бегомле утонул 4-летний мальчик
В Брестской области из поликлиники эвакуировали 80 человек
Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского
«Не мог позволить себе одежду известных брендов». Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже в Керчи
Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Нур-Султан на ЧМ
Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево, пострадала ее 9-летняя дочь