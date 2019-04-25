На Брестчине при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину

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Новая трагедия произошла при пожаре в экосистеме. На Брестчине при тушении лесного пожара на выгоревшей площади лесники заметили тело женщины. Ее личность пока устанавливается.

Это случилось вечером в среду в полутора километрах северо-восточнее деревни Заречье Березовского района. Там загорелась лесная подстилка в лесу Бронногорского лесничества Ивацевичского лесхоза, сообщается в суточной сводке Брестского областного управления МЧС.

Причина пожара и обстоятельства гибели человека тоже пока устанавливаются. Что женщина делала в лесу - ведь грибов и ягод еще нет - неизвестно. Возможно, пыталась потушить пожар. Уже подсчитано, что огнем повреждена лесная подстилка на площади 2 гектара.