2019-04-25T10:38:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Полуторамесячного медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском

В районе создали специальную комиссию, чтобы помочь малышу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском. Фото: leshoz-logoysk.byМедвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском. Фото: leshoz-logoysk.by
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Медвежонка без мамы заметил в лесу житель деревни Жестиное Логойского района Николай Рымша. Оказалось, что животное уже два дня в одиночку блуждает по лесу. Об этом неравнодушный сельчанин оповестил Логойский райотдел по ЧС и местную милицию, а также лесхоз и инспекцию охраны природы, животного и растительного мира. В районе создали специальную комиссию, чтобы помочь малышу.

- Представители комиссии выехали на место и установили, что медвежонок возрастом около полутора месяцев находится в лесу без матери и в силу возраста не может позаботиться о себе, - говорится в сообщении Логойского лесхоза.

Маленький обитатель леса был крайне истощен и нуждался в помощи ветеринаров. По решению комиссии медвежонка отправили в центр экотуризма в Станьково, при котором содержатся животные, оказавшиеся в трудной ситуации.

- Сейчас охотоведы продолжают работу в районе, чтобы выяснить, где же обитала медвежья семья и что стало с матерью малыша, - добавили в лесхозе.

Медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском. Фото: leshoz-logoysk.by

Медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском. Фото: leshoz-logoysk.by

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