Полуторамесячного медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском
Медвежонка без мамы заметил в лесу житель деревни Жестиное Логойского района Николай Рымша. Оказалось, что животное уже два дня в одиночку блуждает по лесу. Об этом неравнодушный сельчанин оповестил Логойский райотдел по ЧС и местную милицию, а также лесхоз и инспекцию охраны природы, животного и растительного мира. В районе создали специальную комиссию, чтобы помочь малышу.
- Представители комиссии выехали на место и установили, что медвежонок возрастом около полутора месяцев находится в лесу без матери и в силу возраста не может позаботиться о себе, - говорится в сообщении Логойского лесхоза.
Маленький обитатель леса был крайне истощен и нуждался в помощи ветеринаров. По решению комиссии медвежонка отправили в центр экотуризма в Станьково, при котором содержатся животные, оказавшиеся в трудной ситуации.
- Сейчас охотоведы продолжают работу в районе, чтобы выяснить, где же обитала медвежья семья и что стало с матерью малыша, - добавили в лесхозе.
Медвежонка без мамы нашли в лесу под Логойском. Фото: leshoz-logoysk.by
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