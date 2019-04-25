КП Беларусь
Весенний гром: в пятницу в Беларуси ожидаются первые грозы
Ливни с грозами синоптики прогнозируют и на ближайшие выходные
В пятницу в Беларуси ожидаются первые грозыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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- Внимание! 26 апреля местами по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы, - предупредил о неблагоприятном природном явлении Белгидромет.
В целом по стране в пятницу будет малооблачно, преимущественно без осадков. А небольшие кратковременные дожди и грозы прогнозируют по крайнему юго-западу страны во второй половине дня. Максимальная температура воздуха 26 апреля составит 19 - 25 градусов тепла, в Минске днем - плюс 19 - 21.
Ливни с грозами синоптики прогнозируют и на ближайшие выходные, причем почти во всех регионах Беларуси, в том числе в Минске.
В начале следующей недели снова будет ясно, без осадков, правда, немного похолодает: плюс 16 - 18 градусов днем.