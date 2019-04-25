2019-04-25T12:22:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Запрет на посещение лесов введен в 11 районах Гродненской области

Почти во всех лесах Беларуси установлен 4-й класс пожарной опасности
Павел МИЦКЕВИЧ
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Запрет на посещение лесов введен 11 районах Гродненской областиЗапрет на посещение лесов введен 11 районах Гродненской областиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Запрет на посещение лесов с 25 апреля ввели в 11 районах Гродненской области. Такая информация появилась на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси на сайте Министерства лесного хозяйства. Напомним, накануне запрет на посещение лесов был введен в семи районах Минской области >

Заходить и заезжать в леса теперь запрещено почти на всей территории Гродненщины - кроме Вороновского, Лидского и Ивьевского районов. Это случилось после того, как в регионе произошел крупный лесной пожар, во время которого сгорело 30 га леса >

Почти во всех лесах Беларуси ситуация не лучше, чем на западе страны. По информации Минлесхоза, практически везде установлен 4-й класс пожарной опасности, поэтому лесхозы на местах ходатайствуют перед исполкомами о введении запрета на посещение лесов. То есть уже сегодня ограничения могут быть расширены.

Нынешняя засуха, которая привела к пожароопасной обстановке, аномальная - если раньше запреты на посещение лесов вводились летом, то сейчас впервые это происходит в апреле.

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