2019-04-25T12:26:41+03:00
Политика
КП Беларусь

В Украине приняли «языковой закон»: все чиновники, артисты, спортсмены обязаны говорить на мове

За нарушение нового закона предусмотрены штрафы
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Украине приняли «языковой закон»В Украине приняли «языковой закон»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Верховная Рада Украины приняла 25 апреля «языковой закон», который обязывает говорить на украинском языке госслужащих и всех, кто представляет Украину как государство: артистов, спортсменов, врачей, учителей, военных. Также мова становится языком всех публичных мероприятий. Прописано в законе и то, что половина тиража печатных изданий должна выходить на украинском языке. За нарушение нового закона предусмотрена административная ответственность - штраф от 3400 до 8500 гривен (примерно 127 - 318 долларов).

Если клиент обратился к продавцу или официанту на украинском, то он обязан ответить на государственном языке, поясняет новшества kp.ua.

Во время голосования в парламенте присутствовали экс-президент Виктор Ющенко, патриарх Филарет, поэты, писатели и военные. «За» проголосовали 278 депутатов, «против» - 38 парламентариев.

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