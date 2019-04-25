2019-04-25T14:00:43+03:00
Общество
КП Беларусь

"МакДональдс" появится во всех областных центрах Беларуси в 2020 году

А в Бресте "МакДональдс" с "МакДрайв" откроют уже этой осенью
Павел МИЦКЕВИЧ
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МакДональдс появится во всех областных центрах Беларуси в 2020 годуМакДональдс появится во всех областных центрах Беларуси в 2020 годуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В "МакДональдс" официально заявили о том, что рестораны популярной сети появятся во всех областных центрах Беларуси в 2020 году. В Гродно открытие ресторана запланировано на пересечении улиц Советских Пограничников, Транспортной и Горновых, в Могилеве - в ТЦ «Армант» по пр. Пушкинскому, в Гомеле - в границах улиц Хатаевича и Песина. А в Бресте "МакДональдс" с "МакДрайв" появится уже осенью 2019 года в границах улиц Варшавское шоссе - 28 Июля - Октябрьской Революции. Здесь ресторан откроют к 1000-летию города над Бугом. Напомним, в Витебске "МакДональдс" работает с 2014 года.

Брест — город на юго-западе Беларуси.

Брест — город на юго-западе Беларуси.

Гродно — город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой

Гродно — город расположен в западной части области, вблизи границы с Польшей и Литвой

В компании обещают, что все рестораны будут оснащены новейшими технологиями, а зарплата сотрудников на полную занятость будет превышать среднюю в областных городах. Все желающие устроиться на работу в новые рестораны могут уже обращаться в головной офис компании.

Гомель — город расположен на юго-востоке Беларуси на реке Сож

Гомель — город расположен на юго-востоке Беларуси на реке Сож

Инвестиции в строительство и оборудование одного ресторана составят около 2 миллионов долларов, которые пойдут в экономику города, а появление ресторанов создаст более 120 рабочих мест в каждом из них, отмечают в "МакДональдс".

Могилев — город расположен на берегу Днепра

Могилев — город расположен на берегу Днепра

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