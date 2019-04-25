2019-04-25T13:54:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МЧС про запах гари в Минске: ничего не происходит

Возле белорусской столицы пожаров в экосистемах не зафиксировано
Павел МИЦКЕВИЧ
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Возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Фото: twitter.com/112byВозле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Фото: twitter.com/112by
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МЧС Минска на своей странице в Twitter успокаивает жителей столицы:

- Поступают вопросы про запах гари. Возле Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано. Дополнительно отправили своих работников и попросили коллег из Минлесхоза в Минском и соседних районах посмотреть обстановку в лесах, на торфяниках плюс работаем в воздухе. Результат на эту минуту - ничего не обнаружено. Если кто из вас заметит такой пожар - вы знаете, куда звонить.

Позже были опубликованы фото с подписями: «Лесопарковые зоны в Минске плюс МКАД. Ничего не происходит».

В целом за минувшие сутки в Беларуси были ликвидированы 87 пожаров в экосистемах. Поэтому, скорее всего, запах гари в Минск приносит ветер из других районов. Напомним, из-за высокой пожароопасности в Беларуси закрывают для посещения леса >

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