Легендарная белорусская телеведущая Зинаида Бондаренко празднует 80-летие

Зинаида Бондаренко была суперзвездой Белорусского телевидения, а ее «Гаворыць і паказвае Мінск!» стало символом эпохи. Фото: Личный архив

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25 апреля отмечает 80-летний юбилей Зинаида Бондаренко - народная артистка Беларуси, звезда белорусского ТВ советского времени. На телевидении она проработала почти 40 лет, став самой узнаваемой ведущей.

Родилась Зинаида Бондаренко в 1939 году в Минске в семье врача, но с началом войны семья перебралась к родственникам на Гомельщину. В областном центре Зинаида училась на медика и занималась в театральной студии.

Однажды девушка решила поучаствовать в конкурсе Гомельской телестудии - с этого и началась ее карьера. Позже Зинаида переехала в Минск. На ТВ она работала до середины 1990-х годов.

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