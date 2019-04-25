Найденного под Логойском медвежонка назвали Машенькой

Как маленький ребенок, она пьет из бутылочки козье молоко, ест мед и манку. А ее мама, скорее всего, погибла

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Медвежонка, которого недавно нашли в лесу под Логойском, приютили в центре экотуризма «Станьково». Полуторамесячный зверек оказался девочкой. Косолапую будут содержать в зоосаде. Его заведующий рассказал, что нового постояльца назвали Машенькой. Ее уже осмотрели ветеринары.

- Малышка сейчас здорова и вполне упитана. Вероятно, ее мама погибла. Если бы Машеньку не нашли, она бы не выжила в дикой природе, - цитирует mlyn.by. - Сейчас она потихоньку начинает приходить в себя.

Малышка пока настороженно ведет себя по отношению к людям - время адаптации еще не прошло. Как маленький ребенок, она пьет из бутылочки козье молоко, ест мед и манку. Потом медведицу начнут кормить сытнее, а вообще эти животные любят сладкое: конфеты, сочные фрукты.

Жить в дикой природе Маша, наверное, уже не сможет. Ведь мама не успела научить ее всему необходимому, поэтому теперь медвежонку придется рассчитывать на человека.