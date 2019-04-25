2019-04-25T15:07:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорске оштрафовали бабушку, по вине которой погиб ребенок

4-летний мальчик, за которым недосмотрела женщина, выпал из окна
Павел МИЦКЕВИЧ
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4-летний мальчик, за которым не досмотрела женщина, выпал из окна4-летний мальчик, за которым не досмотрела женщина, выпал из окнаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Суд в Светлогорске разбирался в трагедии, произошедшей в декабре прошлого года. Прохожие заметили лежащего на земле ребенка, вызвали милицию и «скорую». Оказалось, что 4-летний мальчик выпал из окна шестого этажа. Назавтра в больнице ребенок умер от тяжелых травм.

Проводилось расследование, во время которого выяснили, что в тот день Олега оставили его 46-летней двоюродной бабушке. Но она за ним недосмотрела. Женщину обвинили в «ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, добровольно принявшим на себя такие обязанности, повлекшими по неосторожности смерть малолетнего».

Суд проходил в закрытом режиме, однако известно, что ребенка воспитывала 70-летняя прабабушка. Родная мать - внучка пенсионерки - бросила сына. Прабабушка оформила над Олегом опеку и являлась его законным представителем. Поэтому она стала потерпевшей по делу. Получается, в суде пенсионерка боролась с собственной дочерью, которой в тот день оставили мальчика и которую в итоге признали виновной в недосмотре.

Женщину приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, рассказали в Гомельском областном суде.

Оказалось, что обвиняемая - алкоголичка, поэтому ее приговорили еще и к принудительному лечению. Кстати, в тот трагический день она тоже была пьяна. Также женщина должна выплатить своей матери - потерпевшей - 3 тыс. рублей морального вреда и еще 100 базовых величин (2550 руб.) штрафа в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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