Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов, но потеряла 100 млн долларов

В Минск прибудут представители российской «Транснефти» для участия в переговорах

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Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу, однако уже потеряла около 100 млн долларов. Во столько оцениваются потери от недополученной выручки от экспорта нефтепродуктов из-за некачественной российской нефти, заявил 25 апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Также он сообщил, что в пятницу в Минск прибудут представители российской «Транснефти» для участия в переговорах по сложившейся проблеме, сообщает belta.by.

25 апреля начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами, передает БелаПАН со ссылкой на Белоррусскую нефтяную компанию. Всего в адрес украинских покупателей БНК поставит 32 тыс. тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн бензинов.