Комаров и мошек этим летом будет меньше

Это и для людей хорошо, и рыбы с птицами не пострадают

Изменить размер текста: A A

Белорусы помнят, как пару лет назад в мае на улицах почти не было мошек, хотя каждый год в это время они атакуют прохожих. Тогда вредный гнус не роился по причине минимального паводка. Мало было тем летом и комаров. Похожая ситуация складывается в этом году. Паводок тоже был небольшим, разливы несущественными, вода стояла на маленьких площадях. А тут еще и весна выдалась аномально сухой - дождей давно уже не было. Поэтому ожидается, что кусачих насекомых в этом году будет гораздо меньше, чем обычно - если только в ближайшее время воды вдруг не прибавится.

- Все зависит от воды, ведь личинки кровососущего гнуса развиваются в воде. Поэтому есть прямая зависимость: мало воды, паводок слабый, сухо - значит, мало комаров и мошек, - объяснил «Комсомолке» старший преподаватель кафедры зоологии, физиологии и генетики биофака Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины Дмитрий Потапов.

Биолог отмечает, что личинками двукрылых питается рыба, а взрослыми особями - птицы. То есть малое число гнуса скажется на пищевой цепочке, но большой беды не будет: при недостаточном числе личинок рыба и птицы переходят на альтернативный вариант - второстепенные корма.

- Либо будут питаться другими личинками. То есть для природы это не проблема. Раньше, в советские времена, вообще проводили целые кампании против выплода гнуса, мелиорация была на это направлена в том числе. Благодаря этому снизилась численность малярийного комара: осушили болота - исчезли места его выплода, победили малярию, - добавил специалист.

По опыту прошлых лет можно предположить, что гнуса будет меньше в городах, а вот для походов в лес нужно будет все равно запасаться защитными спреями и мазями.