2019-04-25T17:29:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фура протаранила авто с дорожными рабочими на трассе М1

Двое находившихся в кабине работников получили телесные повреждения
Павел МИЦКЕВИЧ
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Фура протаранил авто с дорожными рабочими на трассе М1. Фото: СКФура протаранил авто с дорожными рабочими на трассе М1. Фото: СК
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Следователи работают на месте ДТП, в результате которого пострадали дорожные работники. В четверг, 25 апреля, водитель автопоезда, двигаясь по автодороге М1, на 448-м километре в Борисовском районе допустил столкновение с остановившимся на обочине в попутном направлении автомобилем Ford, обозначенным соответствующими дорожными знаками. От удара автомобиль дорожной службы съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате происшествия двое находившихся в кабине работников получили телесные повреждения. Одному мужчине оказана необходимая медпомощь без госпитализации, степень полученных травм вторым устанавливается. Водитель автопоезда не пострадал, - сообщает Следственный комитет.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом продолжают осмотр места происшествия, опрашиваются участники, фиксируется следовая картина.

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