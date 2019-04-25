В Гомельской и Витебской областях введены запреты на посещение лесов

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25 апреля в связи с высокой пожароопасностью введены запреты на въезд и вход в леса в Глубокском и Россонском районах Витебской области, а также в Мозырском и Лельчицком районах Гомельской области. Напомним, ранее в четверг аналогичные запреты были введены почти во всех районах Гродненской области, а накануне - в 9 районах Минской области. Это следует из информации интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси на сайте Министерства лесного хозяйства.

В большинстве лесов страны, по информации Минлесхоза, в последние дни установлен 4-й класс пожарной опасности, поэтому лесхозы на местах ходатайствуют перед исполкомами о введении запрета на посещение лесов. То есть ограничения могут быть еще расширены.

Нынешняя засуха, которая привела к пожароопасной обстановке, аномальная - если раньше запреты на посещение лесов вводились летом, то сейчас впервые это происходит в апреле.