В ДТП под Полоцком машина в кювете перевернулась на крышу: есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 24 апреля, в Полоцком районе, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Авария случилась днем на автодороге направлением Витебск – Полоцк – граница Латвии. Недалеко от деревни Охотница Полоцкого района примерно в 12.00 на личном «Hyundai Santa Fe» ехала пожилая супружеская пара. В какой-то момент мужчине 1955 года рождения, который был за рулем, не удалось справиться с управлением и на закруглении трассы, машина буквально вылетела с проезжей части. В правом по ходу движения кювете кроссовер опрокинулся, да так и остался лежать на крыше.

Пострадавшую пассажирку доставили в больницу в Новополоцк.

В ДТП серьезно пострадала пассажирка, 60-летняя супруга водителя авто. У женщины серьезные травмы, ее на машине скорой помощи доставили в хирургическое отделение ЦРБ Новополоцка.

ГАИ проводит проверку.