Белинвестбанк решил увеличить лимиты безкомиссионного пользования банкоматами

В банкоматах можно будет снимать бесплатно больше наличности. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Также в финучреджении отменили плату за снятие наличных через кассу

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«Комсомолка» уже сообщала, что «Белинвестбанк» принял решение взимать комиссию за снятие «лишних» денег во всех валютах. В банке уточнили, что основной целью такой меры является стимулирование безналичных расчетов.

Не все были довольны такой перспективой, и руководство банка решило пойти на встречу пожеланиям пользователей, об этом проинформировали на сайте «Белинвестбанка».

Решение, принятое финучреждением накануне, было откорректировано с учетом пожеланий клиентов. Во-первых, отодвинули дату: изменения вводятся не со 2, а с 13 мая. А во-вторых, серьезно увеличены безвозмездные лимиты – в несколько раз.

Максимальная безкомиссионная сумма получения наличности в банкоматах «Белинвестбанка» и банков-партнеров увеличена до 5000 белорусских рублей в месяц (Ред.: планировалось 1500 белрублей). Увеличены и бесплатные ежемесячные лимиты и для валютных карточек: 2500 долларов и евро либо 150 тысяч российских рублей по одной банковской карте (Ред.: планировалось 600 для долларов и евро, и всего 45 тысяч в валюте РФ).

– При снятии суммы превышающей «лимитную» клиент может обратиться в любую кассу банка и сделать это абсолютно бесплатно. Эта мера поможет обеспечить большую безопасность клиентов при снятии крупных денежных сумм, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в банке напоминают, что платежи в безналичном и онлайн формате по-прежнему остаются доступными и бесплатными.