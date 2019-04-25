2019-04-25T19:39:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. За сутки спасатели ликвидировали почти 90 возгораний в экосистемах

Горят леса, торфяники, сухая растительность
Надежда БУТОВИЧ
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Кадр из вертолета над Столинским районом. Фото: МЧС.Кадр из вертолета над Столинским районом. Фото: МЧС.
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Белорусские спасатели за минувшие сутки, 24 апреля, тушили пожары почти на 200 гектарах, информируют в пресс-службе МЧС.

Всего за этот день пришли десятки сообщений о пожарах в лесах, на торфяниках, горящей траве и кустарниках. Сообщается, что было ликвидировано 27 возгораний в лесах, затронувших площадь свыше чем на 110 гектарах. Еще семь пожаров произошли примерно на 2 гектарах торфяников. Около 30 гектаров земли было затронуто из-за возгорания сухой травы, и растительности – 53 вызова, среди них – пожар рядом с деревней Криничное на Гродненщине.

По-прежнему продолжается борьба с огнем на территории Вильемского лесничества рядом с деревней Ольманы на Столинщине. Где задействовано 42 единицы спецтехники и почти 140 человек. Вертолеты Ми-8 за сутки произвели на «горящие болота» без малого 100 сбросов воды. Операция по тушению затруднена из-за отсутствия подъездных путей и заболоченности местности. Работы по ликвидации пожаров в экосистемах продолжаются.

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