В кабине «ГАЗа» зажало водителя, после столкновения с трубой теплотрассы

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О ДТП, которое произошло на Мозырщине в среду, 24 апреля, сообщают в пресс-службе МЧС.

Информация о серьезной аварии на автомобильной трассе рядом с деревней Гурины поступила от очевидцев. Во время рабочего дня примерно в 15.45 часов водитель грузовика «ГАЗ-3309» не справился с управлением и «угодил» прямо в конструкцию теплотрассы. В момент ДТП кабину грузовой машины сильно искорежило, так что водитель оказался зажатым внутри.

Потребовалась помощь спасателей местного подразделения МЧС, чтобы извлечь мужчину из искореженного авто. После деблокировки пострадавшего передали в руки врачей скорой помощи. У водителя множественные ушибы, ему потребовалась госпитализация.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

«Комсомолка» уже сообщала о другом ДТП под Полоцком, произошедшем так же из-за того, что водитель не справился с управлением. В Госавтоинспекции просят водителей повысить внимательность и бдительность, тем более, что в пятницу, 26 апреля, погодные условия ухудшаться - начнутся грозы.