2019-04-25T20:50:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В райцентрах и больших городах Витебской области построят около 1100 квартир для многодетных семей

Это примерно столько же, сколько было сдано в 2018 году
Надежда БУТОВИЧ
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Жилье получат свыше тысячи семей из 3 с лишним тысяч нуждающихся.Жилье получат свыше тысячи семей из 3 с лишним тысяч нуждающихся.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году в регионе запланировано сдать в эксплуатацию 325 тысяч «квадратов» жилья, сообщает belta.by со слов Александра Шидловского, председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.

Всего запланировано обеспечить жильем около 1100 тысяч семей с тремя и более детьми.

– Примерно столько же было возведено в прошлом году, – уточнил представитель облисполкома.

Всего на Витебщине более 66 тысяч граждан являются нуждающимися в улучшении жилусловий. На 1 апреля 2019 года среди этого числа 3,1 тысяча – многодетные семьи.

– Возведут новые дома в районных центрах и крупных городах. В областном центре многоэтажки для многодетных возведут в девятом квартале в микрорайоне Билево, на улицах Ленинградская и Смоленская, а также других, – пояснил Шидловский.

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