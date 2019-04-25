В райцентрах и больших городах Витебской области построят около 1100 квартир для многодетных семей
В этом году в регионе запланировано сдать в эксплуатацию 325 тысяч «квадратов» жилья, сообщает belta.by со слов Александра Шидловского, председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.
Всего запланировано обеспечить жильем около 1100 тысяч семей с тремя и более детьми.
– Примерно столько же было возведено в прошлом году, – уточнил представитель облисполкома.
Всего на Витебщине более 66 тысяч граждан являются нуждающимися в улучшении жилусловий. На 1 апреля 2019 года среди этого числа 3,1 тысяча – многодетные семьи.
– Возведут новые дома в районных центрах и крупных городах. В областном центре многоэтажки для многодетных возведут в девятом квартале в микрорайоне Билево, на улицах Ленинградская и Смоленская, а также других, – пояснил Шидловский.
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