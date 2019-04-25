2019-04-25T21:14:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержали таксиста, который украл из забытой сумочки 175 рублей

Ему грозит до трех лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Таксист забрал деньги из сумочки, а все вещи и документы вместе с сумкой бросил в урну.Таксист забрал деньги из сумочки, а все вещи и документы вместе с сумкой бросил в урну.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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К правоохранителям с заявлением о пропаже сумочки с вещами обратилась жительница Минска, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Перед пропажей девушка ехала в машине одной из столичных служб такси, и подозревала, что забыть вещи могла именно там. Вскоре милиционеры вышли на след водителя злополучного такси. Мужчина долго упираться не стал и признался, что сумку присвоил именно он.

На следствии 38-летний водитель «обрисовал» картину произошедшего. Он принял заказ примерно в 18.00 часов. В машину села компания молодых людей, ехали в один из столичных бар-клубов. Таксист довез их по адресу и высадил, а когда стал отъезжать, заметил, что на заднем сиденье лежит женская сумка.

Однако возвращать забытые вещи злоумышленник и не думал! Спустя пару километров он остановился и проверил «улов». Забрал найденные 175 белорусских рублей, а сумочку и все вещи в ней швырнул в ближайший мусорный бак.

Материалы дела сейчас направлены на правовую оценку. По обвинению в тайном хищении имущества, которое инкриминирует ушлому таксисту полковник милиции Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска, вору грозит максимально до 3 лет лишения свободы.

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