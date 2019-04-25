2019-04-25T21:47:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

КГК: на металлургическом заводе в Жлобине сдали на металлолом импортное оборудование, поставленное для модернизации

Новая линия для отделки труб пылилась на складе 10 лет назад, а потом попала в утиль
Надежда БУТОВИЧ
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Нетронутое импортное оборудование разобрали на складе и сдали, как металлолом. Фото: pixabay.com.Нетронутое импортное оборудование разобрали на складе и сдали, как металлолом. Фото: pixabay.com.
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Руководители одного из структурных подразделений ОАО «БМЗ – управляющей компании холдинга «Белорусская металлургическая компания» в Жлобине нанесли родному промпредприятию своей деятельностью ущерб свыше 80 тысяч долларов, информируют в пресс-службе Комитета госконтроля.

В 2007 году, на завод в рамках инвестпроекта по строительству трубопрокатного комплекса была поставлена зарубежная линия для отделки труб. Оборудование привезли, приняли и… оставили на складе. На десять лет.

Вспомнили о новехонькой линии совсем недавно, когда начался капремонт трубопрокатного цеха. Чтобы «спастись» должностные лица этого подразделения решились провернуть многоходовку: они в 2018 году оформили (Прим.: и подписали у массы должностных лиц) поддельные формы-подряды и другие документы о том, что якобы произведен демонтаж старого оборудования и установлено новое – импортное со склада. Документы были подписаны, но старые трубы остались на своих местах, а в лом «ушла» новая линия, которую прямо на складе разукомлектовали и сдали как металлолом.

В итоге «БМЗ» нанесен урон в размере 173 тысяч рублей (Прим.: стоимость оборудования на сегодняшний день). Возбуждены уголовные дела против пяти работников данного цеха: от начальника до мастера.

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