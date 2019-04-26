Украина тоже приостановила прокачку «ядовитой» российской нефти

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Поздно вечером 25 апреля Украина остановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

- В связи с отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» (это в Словакии) и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия) «Укртарнснафта» попросила остановить перекачку по нефтепроводу Мозырь-Броды. Время возобновления перекачки будет сообщено дополнительно, - сообщает оператор нефтетранспортной системы Украины АО «Укртранснафта».

Как писала ранее «Комсомолка», «Белнефтехим» на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Система нефтепровода «Дружба» обеспечивает поставки нефти не только на белорусские НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. Польша сообщила о прекращении транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» 24 апреля, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть.