Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

В 1/8 она обыграла четвертую ракету мира Каролину Плишкову

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте. В 1/8 финала Азаренко встречалась с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и победила в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4.

На старте соревнований Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4. Ее следующей соперницей будет эстонка Анетт Контавейт (15). Финал турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта пройдет 28 апреля.