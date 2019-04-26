Лукашенко в Пекине: «Отменять барьеры в отдельно взятой стране - все равно, что на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку»

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Продолжается рабочий визит Лукашенко в Китай. 25 апреля он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Сегодня мероприятия продолжились: Лукашенко выступил на открытии форума «Пояс и путь»:

- Инициатива «Пояс и путь» позволяет нам убедиться в мудрости наших предков, давно осознавших, что развитие отдельно взятой страны без взаимодействия с иными государствами практически невозможно. Современные технологии делают мир более компактным. Географическая удаленность уже не является такой преградой для выстраивания тесного партнерства, какой была во времена создания Шелкового пути, - сказал Лукашенко, выступая на открытии. - Если мы хотим расширить наше экономическое сотрудничество, придать мощный импульс развитию экономик, нам необходимо более результативно работать над устранением всех видов барьеров. Но делать это только на территории отдельно взятого государства - все равно, что в большом городе на одном перекрестке ликвидировать автомобильную пробку. Ты просто быстрее доедешь до следующей. Наша общая задача - координация действий стран на всем протяжении Пояса и Пути.

Лукашенко перечислил три вопроса, в которых, на взгляд белорусской стороны, ближайшее время надлежит добиться практического результата. Во-первых‚ это формирование цифровых транспортных коридоров, прежде всего между Китаем и Европой. Применение современных спутниковых навигационных пломб позволяет убрать излишние таможенные и иные досмотры, сократить время движения контейнерных поездов почти на неделю.

- В Беларуси уже успешно ведутся эксперименты по внедрению подобных пломб. Предлагаем соединить усилия уполномоченного руководством Китая оператора и национального белорусского оператора для совместной реализации данного проекта, - сказал он.

Второе - упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок, что станет дополнительным стимулом для развития транспортно-логистической деятельности. В-третьих, активное укрепление взаимосвязи инфраструктур.

- Нужны дальнейшая реконструкция приграничных станций, автомобильных и железных дорог, мостов, создание мультимодальных транспортных узлов. Взаимосвязанная инфраструктура - базовый элемент развития через сотрудничество. От нас зависит, следовать ли новым стандартам экономического сотрудничества, создавать ли новую большую семью или вернуться к устаревшим геополитическим маневрам. Сильный преодолеет преграду, мудрый - весь путь, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Во второй половине дня в Пекине состоится прием от имени Си Цзиньпина. Лукашенко примет участие в форуме и на следующий день, 27 апреля.