Лукашенко: «Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько мы можем оказать поддержку в поставках военной техники»

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Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. 25 апреля он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Сегодня мероприятия продолжились: Лукашенко выступил на открытии форума «Пояс и путь».

Также в Пекине президент Беларуси встретился с президентом Сербии. Лукашенко, в частности, анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению.

- Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси, - сказал он.

- Хоть вдалеке от родины, Сербии и Беларуси, но нам удалось встретиться и обменяться мнениями по некоторым вопросам. Что касается политических вопросов, проблем у нас практически никаких нет. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку. Что касается торгово-экономической составляющей наших отношений, в прошлом году у нас определенный спад товарооборота, но в этом уже по первому кварталу прирост. Но все равно это не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом, - цитирует Лукашенко belta.by.

- Александр Лукашенко также коснулся темы военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что в этом плане нет каких-то закрытых или запрещенных тем: "Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет.

Напомним, недавно стало известно, что Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29.

- Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, - это очень важно для нас. Большое спасибо за все, что вы уже сделали, - ответил президент Сербии.

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