Фотофакт: Николай Лукашенко показал в Пекине свой новый имидж

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Продолжается визит Лукашенко в Китай. 25 апреля он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Сегодня мероприятия продолжились: Лукашенко выступил на открытии форума «Пояс и путь», а также встретился с президентом Сербии. Визит президента называют рабочим, однако иностранные фотографы сфотографировали в Пекине младшего сына президента - Николая Лукашенко.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай Лукашенко уезжают после встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином во время Второго форума «Пояс и путь» в Большом зале народных собраний 25 апреля 2019 года в Пекине, - сказано в описании к фотографии.

Пользователи соцсетей обратили внимание на новую стильную прическу Николая. По их мнению, она делает его взрослее. Напомним, в этом августе Николаю Лукашенко исполнится 15 лет.