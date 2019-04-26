2019-04-26T11:59:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В ночь на 2 мая в Беларуси могут не работать банковские карточки

Причина - проведение технологических работ на аппаратно-программном комплексе центра для выполнения требований международных платежных систем
Григорий ГРИБОВ
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В ночь на 2 мая в Беларуси могут не работать банковские карточки.В ночь на 2 мая в Беларуси могут не работать банковские карточки.
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С 3.00 до 6.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 миллиона карточек, к нему подключено 80,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,6 тысячи платежных терминалов, более 2,5 тысячи банкоматов и 2,4 тысячи инфокиосков.

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