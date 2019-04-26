2019-04-26T12:08:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Шумилино легковушка улетела в кювет: трое раненых

Они не были пристегнуты, их выбросило из салона
Григорий ГРИБОВ
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Под Шумилино легковушка улетела в кювет: трое раненых. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.Под Шумилино легковушка улетела в кювет: трое раненых. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.
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Авария произошла 25 апреля около 18 часов вечера на гравийной автодороге Оболь - Леоново - Мишковичи - Лежни вблизи деревни Заборье Шумилинского района. 29-летний житель Шумилино за рулем автомобиля Renault Megane Scenic не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажиры 1972 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в Шумилинскую центральную районную больницу. По предварительной информации, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, в момент происшествия троих участников движения выбросило из салона автомобиля, четвертого деблокировали сотрудники МЧС. По факту ДТП проводится проверка. Взяты биоанализы.

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